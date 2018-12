Overlevende zanger van Indonesische popgroep begraaft echtgenote na tsunami

De enige overlevende van de Indonesische popgroep die zaterdag tijdens de tsunami in Indonesië werd weggespoeld, heeft zijn vrouw begraven. Dat melden lokale media. De vloedgolf sloeg toe op het moment dat de band op het strand een optreden gaf.

Eerder waren op sociale media al schokkende beelden opgedoken van de tsunami in Indonesië. Op het moment dat de lokale popgroep Seventeen zaterdag een openluchtconcert gaf op Tanjung Lesung Beach, in het westen Java, werden alle aanwezigen overspoeld door het water. De vloedgolf sloeg meteen in op het podium, waarna de concertgangers nog snel probeerden om te vluchten.

Drie van de vier leden van Seventeen kwamen om, net als tientallen fans die voor het podium stonden. Onder hen was de 26-jarige actrice Dylan Sahara, de vrouw van leadzanger Riefian Fajarsyah. Hij heeft dinsdag zijn eigen vrouw begraven.

De 35-jarige Riefian postte op Instagram een hartverscheurende foto met de tekst ”Hoe kan ik leven zonder jou?”

Dylan is in Indonesië een bekende actrice en tv-ster. Riefian roept fans op zo veel mogelijk foto’s van hem en zijn vrouw te sturen. De telefoon van hem en Dylan werden door de zee verzwolgen. Riefian hoopt zo nog beelden van de laatste momenten maar ook van de laatste maanden terug te krijgen. Het stel trouwde in 2016.

Waarschuwing

Intussen hebben Indonesische autoriteiten een waarschuwing uitgestuurd voor ‘extreem weer en hoge golven’ in het getroffen gebied. Inwoners wordt gevraagd uit de buurt van de kust te blijven waar een tsunami eerder toesloeg.