Belg zoekt dakloze die verloren portefeuille met 1.000 euro volledig terugbezorgt: “De werkelijke spirit van kerst”

Een kerstmirakel? Misschien niet. Maar zonder een goede daad van een vreemde had kerst voor een in Spanje wonende Belg wel een zuur nasmaakje gekregen. De man was zijn portefeuille met 1.000 euro erin kwijtgespeeld in Amposta (Tarragona), maar kreeg enkele dagen geleden te horen dat een dakloze de portefeuille, met alles er nog in, had teruggebracht naar de politie. De Belg probeert de dakloze nu op te sporen, om hem te bedanken.

De dakloze vond de portefeuille zaterdag. In plaats van het geld eruit te nemen en voor zichzelf te gebruiken, bracht hij de portefeuille met de volledige inhoud naar een bar in de gemeente. Hij vroeg aan een serveerster of zij het aan de lokale politie kon bezorgen. Omdat er ook identiteitsgegevens in de portefeuille zaten, werd de eigenaar - een in Vinaròs wonende Belg - snel gevonden.

“Dit is de werkelijke spirit van kerstmis. Daden zoals deze zijn het voorbeeld van hoe onze samenleving er zou moeten uitzien”, schrijft de lokale politie op Facebook. “We proberen de weldoener nu te vinden omdat de Belg hem persoonlijk wil bedanken voor zijn integriteit en eerlijkheid.”