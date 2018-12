Ticketje kwijt? Winnaar van jackpot van 1,6 miljard heeft zich nog altijd niet gemeld

Op 23 oktober stond het Amerikaanse Simpsonville, een kleine gemeente in South Carolina, in rep en roer. In een van hun winkels was het winnende Mega Millions-ticketje verkocht. Goed voor een jackpot van liefst 1,6 miljard dollar, ofwel ruim 1,4 miljard euro. “Dit is geweldig nieuws voor de gemeenschap”, luidde het toen. “Dit kan ons op de kaart zetten.” Ondertussen is de vreugde echter omgeslagen in vrees, omdat de eigenaar van het winnende ticket zich nog altijd niet gemeld heeft.

1,6 miljard dollar. 1.600.000.000. De grootste jackpot ooit gewonnen in de VS. Maar hoewel de trekking al twee maanden geleden plaatsvond, is het nog altijd een mysterie wie het winnende ticketje kocht. De man of vrouw in kwestie heeft zich nog altijd niet gemeld. “Dit is erg ongebruikelijk”, aldus de woordvoerster van de loterij. “Zeker gezien het enorme bedrag dat gewonnen werd.”

Wie is de winnaar en waarom kwam hij zijn prijs nog niet claimen? De lokale media hebben er voorlopig het raden naar. Mogelijk is hij of zij het ticketje kwijtgespeeld, maar het kan ook goed zijn dat de winnaar gewoon bang is voor de gevolgen dat deze som geld zou hebben op zijn of haar leven.

Het zou lang niet de eerste keer zijn dat lottowinnaars zichzelf in het ongeluk storten. Er zijn al vaker verhalen verschenen van mensen die alles vergokten, spendeerden aan drugs… Sommigen werden na een tijdje zelfs dakloos.

Een van de meest trieste verhalen is dat van Billie Bob Harrell Jr., die in 1997 ruim 31 miljoen dollar won maar zichzelf niet veel later van het leven beroofde. “De lotto winnen is het slechtste wat mij ooit is overkomen”, getuigde hij kort voor zijn dood nog tegenover zijn financieel adviseur.

Belangrijk, zo zegt een advocaat aan The Washington Post, is om zo anoniem mogelijk te blijven. Al is dat in de VS niet altijd mogelijk. In sommige staten ben je verplicht om je identiteit bekend te maken alvorens je je winst mag ophalen. In South Carolina is dat echter niet het geval. Het is dus goed mogelijk dat de inwoners van Simpsonville nooit zullen weten wie het winnende ticketje kocht.

Je hebt in totaal 180 dagen de tijd om je te melden bij de loterij. In dit geval heeft de winnaar dus nog tot april...