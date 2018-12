Tsunami Indonesië: bevolking wordt aangeraden van kust weg te blijven

Het Indonesische klimatologische en geofysische agentschap BMKG heeft de bevolking opgeroepen om weg te blijven van de kust aan de Straat Soenda, waar afgelopen weekend een dodelijke tsunami plaatsvond. Daarbij vielen meer dan 420 doden.

Volgens het agentschap is woensdag hevige regenval mogelijk in de gebieden rond de vulkaan Anak Krakatau. “Daarom vragen we mensen om voorzichtig te blijven en de stranden en kustgebieden te vermijden in een straal van 500 meter tot 1 kilometer”, aldus Dwikorita Karnawati, hoofd van het agentschap.

Wetenschappers oordeelden dat de tsunami is veroorzaakt door een onderzeese aardverschuiving, na uitbarstingen van de vulkaan. Volgens Karnawati ontwikkelde het agentschap een toepassing om de seismische activiteit van de vulkaan te volgen. Zo kunnen waarschuwingen in de toekomst sneller worden uitgevaardigd.

De tsunami trof kustgebieden in de provincie Banten op Java en in de provincie Lampung op Sumatra.