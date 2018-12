VIDEO. Bisschop lanceert bijzondere kerstboodschap: "Doe iets aan de files"

Bisschop Bonny vraagt om de files in Antwerpen dringend aan te pakken. Video: ATV

Antwerpen - Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, blikt tijdens de kerstperiode terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin het migratie-vraagstuk zelfs de regering deed vallen. Bonny roept op om ook de oorzaken van die vluchtelingenstroom aan te pakken. En om vanuit Vlaanderen internationaal meer te gaan wegen op conflicten en armoede. Opmerkelijk: Bonny vraagt de politiek om ook dringend iets te doen aan de aanhoudende mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen. Er is een oplossing nodig, want ze verstikt onze samenleving.