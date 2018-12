GERUCHTEN. Juventus denkt aan Lukaku, Real Madrid wil twee spelers ruilen voor Hazard

Het is aftellen tot de transfermarkt opengaat op 1 januari en de miljoenen weer de deur uitvliegen. Vooral in de Engelse Premier League lijken we weer veel activiteit te mogen verwachten. Zo lonkt Arsenal naar defensieve versterking en wordt Romelu Lukaku gelinkt aan Juventus. De Chinese club van Yannick Carrasco heeft dan weer wilde plannen.

Nog geen Romelu Lukaku vandaag op Boxing Day. De spits kreeg nog voor het aantreden van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer vrijaf van de club en zal niet voor dit weekend terugkeren. Na een prima eerste seizoen op Old Trafford worstelt Lukaku dit seizoen om zich door te zetten. Hij kreeg regelmatig kritiek van ex-spelers van The Red Devils en stond een lange tijd droog. Desondanks blijft de aanvaller hoog aangeschreven staan. Volgens het Italiaans Calciomercato staat de aanvaller namelijk op het verlanglijstje van landskampioen en competitieleider Juventus.

Daar ontpopt oude vos Mario Mandzukic zich aan de zijde van Cristiano Ronaldo tot verrassende revelatie, maar de Oude Dame beseft dat de 32-jarige Kroaat niet eeuwig zal meegaan. Daarom speurt het alvast naar een vervanger voor de lange termijn en in die optiek is de 25-jarige Lukaku één van de pistes die de Italianen volgen.

Bij Manchester United kent Marcus Rashford een wisselvallig seizoen. Desondanks zit hij al aan vijf doelpunten en vijf assists. De 21-jarige aanvaller - die al 31 interlands op zijn naam heeft staan - heeft zich dan ook in de belangstelling van Barcelona gevoetbald. Volgens het Britse Express zouden de Catalanen het jeugdproduct van Man Utd graag in januari willen binnenhalen. The Mancunians zijn echter niet geneigd om hun raspaardje te laten gaan. Eerder werd AC Milan al genoemd, maar gezien de problemen die Italianen hebben met de Financial Fair Play lijkt dat moeilijk haalbaar.

Activiteit bij Arsenal

Bij The Gunners waait er dit seizoen een frisse wind. Na 22 jaar nam Arsenal afscheid van Arsène Wenger, de Fransman werd opgevolgd door Unaï Emery. Die slaagt er weliswaar niet in om mee te strijden voor de titel, maar de ploeg oogst wel lof met zijn spel. Om nog beter gewapend te zijn na januari wil de Londenaren nog enkele versterkingen halen. Zo werd Arsenal in de Engelse media al gelinkt aan Fernando Calero, een 23-jarige verdediger van Real Valladolid. De geruchten werden op kerstavond nog hardnekkiger, toen Calero op zijn Instagram postte dat hij in Londen was.

Een ander defensief doelwit is Chelsea-verdediger Gary Cahill. Die is op Stamford Bridge uit de gratie gevallen sinds de komst van trainer Sarri en Arsenal wil hem een uitweg bieden. Met Southampton en twee clubs uit het Championship is er nog interesse in de 33-jarige centrale verdediger, maar volgens The Sun is Arsenal favoriet om Cahill binnen te halen.

Hazard en Real Madrid (bis)

Er gaat geen transferperiode voorbij zonder dat Eden Hazard gelinkt wordt aan een transfer naar Real Madrid. Ook nu is het al zover. Het Spaanse radiostation Ondo Cera meldt dat De Koninklijke bereid zou zijn om twee spelers te ruilen voor de komst van de aanvoerder van de Rode Duivels. Om Hazard naar Bernabeu te halen, zou Real Mateo Kovacic en Isco willen opofferen. Eerstgenoemde speelt al op huurbasis in Londen en zowel club als speler zijn tevreden. Isco heeft dan weer moeite om een vaste plaats af te dwingen onder Solari en wordt daarom gelinkt aan een vertrek. Het valt wel te betwijfelen of deze deal een kans op slagen heeft. Chelsea liet al meermaals verstaan dat het Hazard absoluut wil houden. Real Madrid zou daarom ook aan Nabil Fekir van Lyon denken. Marca meldt dat de Fransman werd aangeboden in Bernabeu.

Wat met Özil en Ramsey?

Aan uitgaande zijde zijn er nog steeds geruchten over Mesut Özil, ook al tekende de Duitser afgelopen weekend voor een sterke prestatie tegen Burnley. Met de aanvoerdersband rond de arm loodste hij zijn team met een heerlijke pre-assist en 100% geslaagde passes naar een verdiende 3-1 zege. Eerder leek hij niet meer in de plannen van Emery te passen en werd hij gelinkt aan een vertrek, met Inter en Real Madrid als mogelijk geïnteresseerden. Nu mengt de Turkse club Basaksehir zich in de debatten. De leider in de Turkse competitie, waar Gael Clichy en Emmanuel Adebayor onder contract liggen, hebben hun interesse geuit bij monde van voorzitter Goksel Gumusdag. “Özil is een geweldige speler. Ik hoop dat hij op een dag naar ons komt. Als hij een transfer ziet zitten, zouden we er alles aan doen om hem te strikken”, klonk het in Bild.

Dan is er nog het geval Aaron Ramsey. De middenvelder, die in 2008 arriveerde bij Arsenal, heeft een aflopend contract en dat lijkt niet verlengd te zullen worden. Nochtans waren de onderhandelingen daarover ver gevorderd enkele maanden geleden, maar in september trok Arsenal het voorstel van 220.000 euro per week terug in. Aan interesse mankeert het de Welshman niet. Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Inter én AC Milan zouden de situatie nauwlettend in de gaten houden, maar volgens Calciomercato het zijn Juventus en Bayern München zijn die over de beste papieren beschikken. Ramsey zou hopen op een deal van tien miljoen euro per jaar, zo’n 195.000 per week. Dat is minder dan wat Arsenal hem oorspronkelijk bood.

Dure ploegmaat voor Carrasco?

Nog in Londen moet Crystal Palace een vertrek van goudhaantje Wilfried Zaha vrezen. Daily Mail meldt dat het Chinese Dalian Yifang diep in de geldbuidel wil tasten voor de man uit Ivoorkust. De club van Rode Duivel Yannick Carrasco heeft 49 miljoen euro veil om Zaha naar het Verre Oosten te lokken, waar hij zijn loon kan verdriedubbelen naar dik 12 miljoen euro per jaar. Daarbovenop zou hij nog eens bijna 3 miljoen euro aan bonussen kunnen opstrijken en zou hij op regelmatige basis naar Engeland mogen vliegen indien hij heimwee krijgt.

Carrasco kan binnenkort misschien ook afspreken met Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel lijkt het na een half seizoen al te hebben verkorven bij Internazionale. Niet zozeer op het veld, maar vooral ernaast. Zo zou hij meermaals te laat geweest zijn voor de training, zou hij zich misdragen hebben op het kerstfeest en had hij het naar verluidt aan de stok met een deel van de harde kern. Inter zou er dan ook niet weigerachtig tegenover staan om Il Ninja alweer te verkopen. Daarbij hoopt de club vooral op een lucratief bod vanuit China, waar afgelopen zomer al interesse was voor Nainggolan.

PSG kijkt naar Napoli

De leider in de Franse competitie dreigt Adrien Rabiot kwijt te spelen deze winter. De Franse middenvelder wil zijn contract niet verlengen en is eind dit seizoen einde contract. Ofwel vertrekt hij dan gratis, ofwel graait PSG deze winter nog een transfersom mee. Rabiot wordt hevig gelinkt aan Barcelona, weet Marca. De Catalanen zouden naast de Fransman ook supertalent Frenkie De Jong strikken. Door de blessure van Rafinha en het vermoedelijke vertrek van Denis Saurez is de spoeling dun op het Catalaanse middenveld. Barcelona zou ook aanvaller Maxi Gomez van Celta de Vigo viseren om de kern te versterken, meldt AS.

Met het vertrek van Rabiot in zicht zoekt PSG dus een vervanger. De Parijzenaar werden al gelinkt aan N’Golo Kanté, Idrissa Gueye en Fabinho, maar nu zou het zijn vizier richten op Napoli. In de dubbele confrontatie in de Champions League moeten Piot Zielinski enAllan een goede indruk hebben gemaakt, want volgens Tuttosport ishet duo in beeld in het Parc des Princes.

Toptalent Sancho gegeerd wild

De 18-jarige Jadon Sancho speelt dit seizoen alles aan flarden in de Bundesliga en het is dan ook geen verrassing dat de hele Europese top de winger van Borussia Dortmund in de gaten houdt. In 24 optredens tot dusver dit seizoen, waarvan 13 als basisspeler, was Sancho goed voor zeven doelpunten en tien assists. The Sun weet dat de Engelsman op belangstelling kan rekenen van Bayern München, Real Madrid en Barcelona. Dortmund heeft goud in handen.