Davidsfonds wil af van stoffig imago: op zoek naar ‘nieuwe Vlamingen’

Het Davidsfonds wil af van zijn stoffige imago, als vereniging voor ­gepensioneerde leerkrachten met een ­passie voor cultuur. Ze gaan volop voor verjonging en willen vooral meer allochtonen onder hun leden. Want die zijn er nu amper. “Desnoods gaan we die mensen thuis opzoeken en uitnodigen”, klinkt het.

Voor sommige leden zal het toch even schrikken zijn. De oer-Vlaamse christelijke organisatie die plots af wil van het gegoede-midden­klasse-imago en vrijwilligers als straathoekwerkers naar allochtone families stuurt om zieltjes te gaan winnen. “Maar de maatschappij is nu eenmaal sterk veranderd”, zegt voorzitter Peter De Wilde. “Het Davidsfonds wil daarom een nieuwe, modernere koers varen. Het traditionele publiek blijft uiteraard welkom. Maar we willen vooral meer jonge mensen aantrekken. En actief ‘nieuwe Vlamingen’ rekruteren. Want die vinden we vandaag amper onder onze leden.”

Foto: Kris Van Exel

“Desnoods moeten we onze vrijwilligers bij die mensen laten aanbellen, om hen uit te nodigen voor onze activiteiten. Zo kunnen mensen van buitenlandse afkomst zich beter thuis voelen in onze gemeenschap en het Nederlands aanleren of bijschaven. Wij willen straathoekwerkers zijn voor die mensen. Zonder hen te willen betuttelen.”

Allochtonen zijn één nieuwe doelgroep, maar ook jonge gezinnen zijn dat. “We willen jonge gezinnen met kinderen samenbrengen met ouders en grootouders om samen naar concerten te gaan of andere culturele uitstappen te maken. Ook minderbedeelden of mensen met een beperking zijn we in het verleden een beetje uit het oog verloren. Voor hen zetten we de deuren nu wagenwijd open.”

Zoals de kerk

Het Davidsfonds, dat volgend jaar 144 jaar bestaat en gegroeid is uit het Vlaamse christelijke middenveld, telt vandaag nog 40.000 leden. Dat is de helft van wat het ooit was. “We zien al een hele tijd dat de uitstroom groter is dan de instroom. Een beetje het probleem van de kerk. Daarom gooien we het nu over een andere boeg. Meer diversiteit en weer oog hebben voor wat zich lokaal afspeelt.”

Het Davidsfonds is trouwens niet de enige sociaal-culturele vereniging in Vlaanderen die nadenkt over haar toekomst, zegt De Wilde. Ook het Willems- en het Vermeylenfonds doen dat. Noodgedwongen. Want als ze willen blijven bestaan, moeten ze met hun tijd mee.