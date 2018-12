Manchester City kan in drukke eindejaarsperiode weer rekenen op David Silva

Manchester City kan opnieuw rekenen op David Silva. De 32-jarige Spanjaard was een tweetal weken op de sukkel met een hamstringblessure, maar is opnieuw wedstrijdfit voor de verplaatsing naar Leicester, woensdag op de negentiende speeldag van de Premier League. Dat heeft City woensdag laten weten.

Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne is in de Premier League op achtervolgen aangewezen. City staat tweede met 44 punten, maar moet Liverpool voor zich dulden met vier punten meer. ‘The Reds’ ontvangen ook op Boxing Day Newcastle.

Pep Guardiola en co hebben iets recht te zetten. Op de vorige speeldag leed City een zeldzame thuisnederlaag. Crystal Palace was in het Etihad Stadium met 2-3 te sterk.