Eden Hazard kan straks geschiedenis schrijven bij Chelsea maar wil vooral plezier maken, zijn ploegmaats sparen de lof niet

Eden Hazard trekt vanavond (20u30) op Boxing Day naar Watford. The Blues zijn wat weggezakt naar de vierde plaats en moeten winnen om de voeling met Tottenham, Manchester City en leider Liverpool niet te verliezen. En dus wordt er vooral naar de Rode Duivel gekeken. Hazard kan zijn 100e doelpunt voor de Londense club scoren, maar is daar eigenlijk niet mee bezig. Hij wil vooral plezier blijven maken en spelen voor zijn ploegmaats. Al is er sinds het WK wel iets veranderd. En dat beseffen de spelers van Chelsea maar al te goed: op de website van de clubs sparen ze de lof niet.

Sinds hij in 2012 overkwam van Lille scoorde Eden Hazard in 321 wedstrijden voor Chelsea al 99 doelpunten en gaf hij al 84 assists. Als hij vanavond tegen Watford scoort, schrijft hij met zijn 100e doelpunt dus clubgeschiedenis. Al zal hij in de topschutterslijst aller tijden nog wel even op de tiende plaats blijven staan:

1. Frank Lampard (2001–2014) 211 doelpunten

2. Bobby Tambling (1959–1970) 202

3. Kerry Dixon (1983–1992) 193

4. Didier Drogba (2004–2012 & 2014–2015) 164

5. Roy Bentley (1948–1956) 150

5. Peter Osgood (1964–1974 & 1978–1979) 150

7. Jimmy Greaves (1957–1961) 132

8. George Mills(1929–1943) 125

9. George Hilsdon (1906–1912) 108

10. Eden Hazard (2012–...) 99

Kinderlijk en aanstekelijk

Maar nog meer dan met zijn doelpunten valt de Belgische ‘Sportman van het Jaar’ altijd op door zijn kinderlijk en aanstekelijk enthousiasme op en naast het veld.

“Voetbal is mijn werk, maar ik geniet er nog evenveel van als 20 jaar geleden”, lacht hij wanneer hij in een uitgebreid interview op de website van de club daarover wordt aangesproken. “In dat opzicht ben ik niet veel veranderd. Ik bereid me nog precies hetzelfde voor op wedstrijden als toen ik jonger was. Alleen word ik ouder en moet ik meer voor mijn lichaam zorgen. Nu werk ik nog een beetje in de fitness met de fysio, vijf jaar geleden vond ik het gewoon leuk om te trainen en daarna ging ik naar huis. Nu neem ik mijn tijd. Herstelsessies zijn nu belangrijk voor mij. Maar voor de rest ben ik nog steeds dezelfde kerel, met evenveel plezier op het veld.”

Foto: AFP

De grootste kritiek op Hazard de voorbije jaren was echter zijn productiviteit. In vergelijking met Lionel Messi en Ronaldo waren zijn cijfers toch altijd net iets minder. Hazard zou niet egoïstisch genoeg zijn, te onzelfzuchtig. Maar sinds het WK heeft hij daarin grote stappen gemaakt. Met negen assists staat hij in de top vijf van de grootste competities in Europa. En van die vijf hebben alleen hij en Messi ook al acht keer of meer gescoord.

Lionel Messi (FC Barcelona): 10 assists

Eden Hazard (Chelsea): 9

Suso (AC Milan): 8

Ryan Fraser (Bournemouth): 8

Sebastien Haller (Frankfurt): 8

“Dat zag ik”, knikt Hazard. “Ik heb nooit aan mezelf gedacht, ik probeer gewoon voor mijn ploegmaats te spelen. Ik speel nu meer in het midden van het veld, dus ben ik meer een spelmaker. Soms heb ik het geluk om een assist te geven voor een doelpunt, soms niet... Ik wil dat ook blijven doen: spelen voor mijn ploegmaats. Als iedereen kan schitteren, is het goed. Ik ben blij met mijn vorm en met wat we tot nu toe dit seizoen hebben gedaan. Al vier maanden genieten we van het voetbal met het team en de nieuwe trainer.”

“Een ander niveau sinds het WK”

“Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik door het WK een ander niveau heb bereikt. Ik denk dat mensen vóór het WK dachten dat ik een goede speler was, maar na het WK zeiden ze dat ik één van de beste spelers ter wereld was. Dat is het niveau dat ik wil bereiken en waar ik wil blijven. Ik denk dat ik het sinds het begin van het seizoen redelijk goed heb gedaan.”

“Ik weet dat ik voor één van de grootste clubs ter wereld speel en ik kan nog beter worden, denk ik. Ik moet meer doelpunten scoren en we moeten meer trofeeën winnen. Ik heb al heel wat gewonnen met Chelsea, maar als je voor Chelsea speelt, wil je grote trofeeën zoals de Champions League winnen en finales spelen. Maar zoals mijn vader altijd zei: ik wil niet dat mensen me alleen als een goede speler zullen herinneren, ik wil dat mensen me zullen onthouden als een goeie vent. Vooral buiten het voetbal. Zoals ik al eerder zei, ik wil gewoon van het voetbal genieten. Als mensen me als een goede speler zullen herinneren, is dat prima. Ik hoop dat ze dat zullen doen! Maar ik probeer gewoon mijn best te doen. En mensen gelukkig te maken.”

“Eden is een machine op het veld”

Dat Hazard speelt voor zijn ploegmaats, beseffen zij maar al te goed. Op de website van de club zingen enkele spelers de lof van hun kapitein.

“Hij speelt heel goed met zijn rug naar het doel en dat is een moeilijke kwaliteit, vooral in Engeland”, weet Cesc Fabregas. “Er wordt hoog druk gezet en de duels zijn hard maar hij heeft een sterk lichaam met een lage zwaartekracht, en hij draait heel snel. Voor spelers zoals ik die altijd proberen om tussen de lijnen te spelen, is dat erg gemakkelijk. Dat is waarom ik eigenlijk altijd naar hem op zoek ben. Ik denk ook dat zijn laatste bal erg onderschat wordt. Hij heeft veel inzicht en is intelligent: hij dribbelt niet zomaar en geeft dan de bal zomaar terug, Eden heeft een doel bij alles wat hij doet.”

Foto: Photo News

“Voor mij is het gemakkelijk om hem te vinden en combinaties op te zetten”, analyseert Pedro. “Een een-twee op zetten, ruimte te creëren,... Het is heel moeilijk om hem te dekken omdat hij veel beweegt tussen de lijnen door. Hij kan erg goed dribbelen, hij scoort doelpunten en geeft assists aan zijn teamgenoten: hij is een complete speler en zeker de beste hier. Eden is een machine op het veld.”

“Hij is ontspannen maar eenmaal op het veld is hij magisch”, zegt Ross Barkley. “Hij speelt met de glimlach en zo moet je het spelletje ook benaderen: je moet relaxed zijn en op de matchdagen klaarstaan ​​om dingen te laten gebeuren.”