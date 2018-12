Vader van jongetje (8) dat in gevangenschap stierf in VS: “Mijn zoon verkeerde in perfecte gezondheid”

Hij had een verkoudheid en wat koorts, maar verder leek er niets aan de hand. Daarom werd een achtjarig jongetje uit Guatemala, dat samen met zijn vader vastgehouden werd in de VS omdat ze het land illegaal waren binnengedrongen, maandag ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn toestand verslechterde echter snel en enkele uren later, op kerstavond, overleed het kind. Volgens zijn vader verkeerde de jongen nochtans in perfecte gezondheid toen ze naar de VS vertrokken. Eerder deze maand stierf ook al een zevenjarig meisje in gevangenschap.

Dinsdag 18 december, 13 uur. De achtjarige Felipe Alonzo Gomez en zijn vader Agustin (47) worden opgepakt op zo’n vijf kilometer van El Paso (Texas). De twee zijn illegaal de VS binnengekomen en worden overgebracht naar een asielcentrum waar ze eten en drinken krijgen. Twee dagen later worden ze overgebracht naar een vestiging van de grenspolitie, eveneens in El Paso.

Verkoudheid

Daar kunnen ze wegens overbezetting echter niet blijven en op 23 december worden ze weer verplaatst naar Alamogordo, zo’n 130 kilometer verderop. Bij aankomst krijgen ze ook eten, drinken en wat producten voor de hygiëne. Een dag later wordt er een verzoek tot plaatsing ingediend voor de twee vluchtelingen. De agent die het verzoek moet verwerken, ziet echter dat het jongetje glazige ogen heeft en vaak moet hoesten. Het kind wordt in de voormiddag naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek. Om 12.45 uur geeft de dokter een diagnose: een verkoudheid. Het jongetje krijgt de nodige medicatie voorgeschreven en zou het ziekenhuis mogen verlaten als hij niet ruim 39 graden koorts had gehad. Enkele uren later, na nieuw onderzoek en nieuwe medicatie, worden vader en zoon dan toch naar het opvangcentrum teruggebracht.

Een warme maaltijd en de medicatie lijken echter niet te helpen en rond 19 uur wordt Felipe misselijk. Het jongetje moet overgeven, maar zijn vader weigert nieuwe medische hulp omdat zijn zoontje snel verklaart zich weer beter te voelen. Drie uur later komt de misselijkheid echter opnieuw op. Omdat er geen dokter meer ter plaatse is, wordt Felipe opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens dat transport moet de jongen opnieuw overgeven en verliest hij het bewustzijn. De dokters in het ziekenhuis doen nog alles om het jongetje te redden, maar tevergeefs. Iets voor middernacht wordt Felipe dood verklaard.

“De officiële oorzaak van de dood van het kind is nog niet bekend”, aldus het Amerikaanse Agentschap voor Douane en Grensbewaking. Er komt een onderzoek en de regering van Guatemala is op de hoogte gesteld.