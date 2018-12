Dit was de meest legendarische Boxing Day ooit, met maar liefst 66 (!) doelpunten in tien matchen

In Engeland is het vandaag een hoogdag voor het voetbal. Op tweede kerstdag wordt er traditiegetrouw een speeldag van de Premier League afgewerkt, een traditie die al meer dan een halve eeuw meegaat. Enkele edities van Boxing Day springen eruit, maar die van 1963 is toch echt ongezien.

Fulham vecht dit seizoen tegen de degradatie in de Premier League, maar er waren tijden dat het de Londense traditieclub beter voor de wind ging. In het seizoen zou het voor een historische zege zorgen tijdens Boxing Day. Op 26 december 1963 deelde het Ipswich Town een ongeziene uppercut toe, door te winnen met maar liefst 10-1. Het was slechts de tweede keer in het bestaan van de club dat de dubbele cijfers op het bord werden gezet, na een 10-2 zege tegen Torquay United in de jaren ‘30. Bovendien scoorde aanvaller Graham Leggat in die match de snelste hattrick ooit in een Engelse competitiewedstrijd. Dat Ipswich Town dat seizoen zou beëindigen op de laatste plaats, was geen verrassing. Het slikte maar liefst 121 tegendoelpunten, waaronder een 9-1 oplawaai van Stoke City. Topploegen waren Fulham en Stoke nochtans niet, met een respectievelijke 15e en 17e stek in de eindstand.

De 10-1 zege van Fulham was de uitblinker in wat een legendarische voetbaldag werd. In tien competitiematchen werden maar liefst 66 (!) doelpunten gescoord, een onwaarschijnlijk gemiddelde van meer dan zes doelpunten per match. Amper twee ploegen in de hele reeks kregen de ondankbare eer van de netten niet te doen trillen op die memorabele 26e december: Everton en Bolton. Terwijl The Toffees met 2-0 onderuit gingen bij Leicester, kreeg Bolton een 3-0 om de oren van Sheffeld Wednesday. Bolton zou dat seizoen de tweede degradant worden. Spectaculaire uitslagen waren de gelijke spelen tussen Nottingham Forest en Sheffield United (3-3), Wolverhampton en Aston Villa (3-3) en West Brom en Tottenham (4-4). Daarnaast waren er nog ruime zeges voor Chelsea (1-5 bij Blackpool) en Liverpool (6-1 tegen Stoke).

Rammeling voor Man Utd

Een resultaat dat nog meer de aandacht trok was de 2-8 vernedering die West Ham op eigen veld moest slikken van Blackburn, maar de grootste verrassing van de dag kwam toch uit Burnley. De huidige ploeg van Steven Defour kreeg die dag bezoek van het grote Manchester United. The Red Devils zouden dat seizoen net naast de titel grijpen en dat is deels te wijten aan Boxing Day. Want tegen alle verwachtingen in haalt Burnley zwaar uit tegen Man United. De grote man bij de thuisploeg was Andy Lochhead, die vier doelpunten achter zijn naam zette. The Mancunians kregen een 6-1 rammeling om de oren en keerden met het schaamrood op de wangen terug naar huis.

Wraak… twee dagen later

Alsof de uitslagen van die 26e december 1963 nog niet opmerkelijk genoeg waren, stonden de returns van die matchen amper twee dagen na Boxing Day al op de agenda. Op 28 september 1963 nam Manchester United meteen wraak op Burnley door de rollen om te draaien en met 5-1 uit te halen. West Ham zette zijn uitschuiver eveneens recht met een 1-3 zege op het veld van Blackburn en Ipswich slikte de historische pandoering door met een spectaculaire 4-2 zege tegen Fulham.

Alles kan in het voetbal, zoveel is duidelijk.

Today is the day that every sporting/football based page tweet out the below image and make a joke about if that happened today. #BoxingDay #boxingdayfootball pic.twitter.com/DatqanCa92 — Gareth Hall (@GHall_89) 26 december 2018