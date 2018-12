Bakkali en Sanneh out bij Anderlecht, laatste match voor Belhocine? “Ik weet niet hoe mijn toekomst eruitziet”

Anderlecht wil zijn dramatische eerste helft van het seizoen morgen afsluiten met een positieve noot. Paars-wit moet dan in eigen huis voorbij Waasland-Beveren, dat in uitstekende doen is met drie zeges op een rij in de competitie. Interim-coach Karim Belhocine kan wel geen beroep doen op Zakaria Bakkali en Bubacarr Sanneh.

First things first: Geen Sanneh en Bakkali morgen tegen Waasland-Beveren voor de laatste match voor de winterstop. Beide spelers pikten de voorbije dagen een blessure op en zullen de ploeg niet kunnen helpen. Belhocine recupereert wel Sven Kums op het middenveld, Andy Najar is dan weer geschorst.

Anderlecht zou mits een nederlaag wel eens uit de top zes kunnen vallen, met Charleroi en Gent dat op vinkenslag liggen. Hoe kijkt Belhocine naar die situatie? “Die vraag had ik na de nederlaag op Moeskroen moeten krijgen”, reageerde Belhocine geprikkeld. “Toen konden we daags nadien uit Play-off 1 vallen. Maar als we morgen winnen, is er geen probleem.” De partij tegen Waasland-Beveren zou zomaar eens de laatste match voor Belhocine bij Anderlecht kunnen worden. De Brusselaars zijn op zoek naar een nieuwe T1 en het is maar de vraag of die Belhocine als assistent zal willen. “Ik weet niet hoe mijn toekomst eruitziet. Momenteel ben ik alleen maar gefocust op de match van morgen. Ik doe er alles aan om 2018 in schoonheid af te sluiten. Moeskroen was een opdoffer, maar we moeten positief blijven. Voor de club en voor de fans.”

En wat zijn de wensen van Belhocine voor het nieuwe jaar? “Dat een driepunter morgen deze club op de goede weg kan zetten”, bleef hij zijn antwoorden wikken en wegen. “En dat mijn familie gezond mag blijven”, voegde hij er nog aan toe.