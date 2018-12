VIDEO. Opnieuw agressie in Leuven: man (26) in elkaar geslagen door minderjarigen

Opnieuw agressie in Leuven: man (26) in elkaar geslagen door minderjarigen. Video: ROBtv

Leuven - In de Mechelsestraat in Leuven heeft een man van 26 in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks rond half drie opnieuw klappen en enkele rake klappen gekregen. Een groepje jongeren wilde hem bestelen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar de man moest wel met een bebloed aangezicht en een paar blauwe plekken naar de spoedafdeling.

Later die nacht pakte de politie 4 minderjarige verdachten op, een vijfde kon ontlopen. De jongeren ontkennen de feiten, de politie analyseert nu de camerabeelden. Afgelopen weekend werd op de Oude Markt ook al een man van 24 in elkaar geslagen en ook in de Mechelsestraat een jongen van 19 bedreigd met een stroomstootwapen. De politie onderzoekt of de feiten iets met elkaar te maken hebben.