Megadiefstal bij juwelier in Maastricht: buit van 1,3 miljoen euro

Bij een inbraak bij een juwelier in Maastricht hebben inbrekers 150 peperdure horloges gestolen. Volgens de eigenaar hebben de gestolen spullen een totale waarde van 1,3 miljoen euro. Dat bevestigt hij aan de Limburgse omroep L1.

De inbraak in de winkel gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de eigenaar drongen twee inbrekers zijn zaak binnen.

“Van de gestolen horloges zijn zestig exemplaren zelfs zeer exclusief”, klinkt het. “Dat zijn unieke horloges, waarvan maar een tot twee exemplaren bestaan.”

Bewakingsbeelden

Van de dader ontbreekt elk spoor. “Er zijn bewakingsbeelden waarop ze goed te zien zijn. De beelden heeft de recherche al voor verder onderzoek”, zegt hij woensdag.

Te zien is hoe twee gemaskerde inbrekers via een ladder tegen de gevel naar binnen glippen. Vervolgens breken ze een raam op de bovenverdieping open.

Daarna is te zien hoe ze de vitrines in de winkel kapot slaan. Alle dure horloges worden in een sporttas gestopt. Daarna kruipen ze weer door het raam naar buiten.

Beloning

Wegens de enorme waarde van de horloges wagen verzekeraars zich niet aan een volledige dekking. “Dit is niet te verzekeren”, zo zegt de eigenaar.

Daarom gaat hij een beloning uitloven om de daders te vinden. “Ik moet daarover nog met de verzekering overleggen, maar het wordt een hele forse beloning.”

