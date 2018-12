Januzaj krijgt nieuwe coach bij Real Sociedad

Asier Garitano is ontslagen als trainer van Real Sociedad, het team van Rode Duivel Adnan Januzaj. Met Imanol Alguacil heeft de Spaanse eersteklasser al meteen een vervanger aangesteld.

Real Sociedad leed vorig weekend tegen Alaves (0-1) een vierde competitienederlaag op rij. In het klassement is de Baskische club na zeventien speeldagen weggezakt naar plaats 15. Woensdag besliste het bestuur in te grijpen.

Garitano (49) was sinds mei 2018 in dienst bij Sociedad. Zijn opvolger Alguacil (47) komt over van het tweede elftal. Hij nam vorig seizoen ook al over als T1 na het ontslag van Eusebio Sacristan.

COMUNICADO OFICIAL: Imanol Alguacil será el entrenador del primer equipo #RealSociedadhttps://t.co/AXVGZcCDML — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 26 december 2018