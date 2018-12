Surinaamse politicus strooit vanuit helikopter met geldbiljetten: “Wilde gewoon de sfeer opvrolijken”

Een opmerkelijk schouwspel in Suriname. Daar heeft Ronnie Brunswijk, de leider van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, de inwoners van zijn geboortedorp Moengo Tapoe verblijd met wat geld. Vooral de manier waarop doet de wenkbrauwen fronsen, de politicus strooide immers met de biljetten vanuit een helikopter.

Een filmpje op sociale media laat zien hoe het tafereel afgelopen weekend eraan toeging. Mensen die de laagvliegende helikopter in de gaten kregen, aarzelden geen seconde om de dwarrelende briefjes op te vangen. De euforie achteraf was groot.

Een stunt om zijn politieke ambities kracht bij te zetten voor de Surinaamse verkiezingen van 2020? Totaal niet het geval, klinkt het bij Brunswijk zelf. “Het was om de sfeer in het dorp wat op te vrolijken”, vertelde hij aan de lokale nieuwssite Starnieuws. Zijn neef was immers overleden, en tijdens het afscheidsritueel kwam hij op het idee om de dorpsbewoners te trakteren op wat geld. “Het ging niet eens om duizend Surinaamse dollars”, verklaarde hij nog, wat zou neerkomen op 117 euro.

bekijk ook

En plots ligt de snelweg bestrooid met een heleboel bankbiljetten

Wilde weldoener strooit geldbriefjes uit wolkenkrabber