PREMIER LEAGUE. Fulham en Denis Odoi verspelen in het slot twee punten tegen tegen Wolverhampton

Foto: Action Images via Reuters

Staartploeg Fulham heeft woensdag op speeldag 19 in de Premier League, Boxing Day, 1-1 gelijkgespeeld tegen Wolverhampton. Ryan Sessegnon zette de thuisploeg in de 74e minuut op voorsprong. Tien minuten later maakte Romain Saiss gelijk.

Bij Fulham stond verdediger Denis Odoi in de basis. De Leuvenaar maakte de negentig minuten vol. Leander Dendoncker kwam andermaal niet in actie bij de Wolves. De zesvoudige Rode Duivel, die amper speelgelegenheid krijgt van coach Nuno Espirito Santo, zat niet in de kern.

In het klassement geeft Fulham dankzij het punt de rode lantaarn door aan Huddersfield Town. Met 11 punten staat de ploeg van Claudio Ranieri als negentiende wel nog steeds op een degradatieplaats. Wolverhampton is negende met 26 punten.