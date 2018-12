KV Oostende en STVV hebben de buit gedeeld op tweede kerstdag. STVV ging prima van start en kwam al vroeg 0-1 voor. Jordan Botaka liet vanop de stip de kans liggen om er 0-2 van te maken, waarna Oostende de match in handen nam. Rond het halfuur was er de gelijkmaker, na de pauze bleef Oostende baas maar doelpunten vielen er niet meer: 1-1 was de eindstand.