Sneeuwsport Vlaanderen waarschuwt: “Pas dit jaar extra goed op in de Alpen”

“Wie deze vakantie in de Alpen gaat skiën, moet heel goed oppassen en zeker op de pistes blijven. Onder andere hevige sneeuwval verhoogt het lawinegevaar.” Deze duidelijke waarschuwing komt van Sneeuwsport Vlaanderen. Gisteren verongelukte een snowboardster in Obergurgl (Tirol).

In meerdere skigebieden in Oostenrijk wordt in het begin van de kerstvakantie een lawine-alarm niveau vier afgekondigd. Door de vele neerslag en de stormwind is het gevaar op sommige plekken erg groot. In afzonderlijke incidenten raakten al vier toeristen bedolven onder de sneeuw, een van hen overleefde het niet.

Die waarschuwing is terecht, zegt Sneeuwsport Vlaanderen. Vorige winters lag er amper sneeuw in de Alpen. Dit jaar blijft ze maar vallen. “Daardoor is de ondergrond er onstabiel en dat vergroot het gevaar op lawines”, zegt Christophe Coppens van Sneeuwsport Vlaanderen.

Boldly go where no man has gone before

Zeker wie buiten de pistes gaat skiën, loopt groot gevaar. Helaas is er een groep die niet aan die lokroep kan weerstaan. Ze zijn gedreven door het adagio van Star Trek: Boldly go where no man has gone before (“Dapper gaan waar nog nooit iemand eerder is gegaan”).

Christophe Coppens van Sneeuwsport Vlaanderen.

Vooral sociale media stoken die drang naar het pure nog wat op. Mensen willen filmpjes en foto’s posten terwijl ze skiën of snowboarden in een omgeving waar nog niemand eerder is geweest. Weg van de massa, alleen in de pure natuur.

Vals gevoel van veiligheid

“Mensen hebben vaak een vals gevoel van veiligheid”, zegt Christophe Coppens . “Ze hebben geïnvesteerd in een dure lawinerugzak met een airbagsysteem en denken dat ze daarmee wel veilig zijn in een lawine. Maar dat is lang niet altijd waar. Zo’n rugzak is zeker niet voldoende als lawine-risicomanagement.”

Anderen voelen zich veilig omdat ze een dure lawinepieper hebben gekocht. Een lawinepieper is een apparaat dat radiogolven uitzendt en ontvangt. Zo kan je andere skiërs in nood vinden of zelf een noodsignaal uitzenden. “Het verhoogt allemaal wel het veiligheidsgevoel, maar uiteindelijk blijft de kennis van het skigebied belangrijkste”, zegt Christophe Coppens.

Voor wie op de pistes blijft, is er geen gevaar. Niet dat er dan geen lawine kan passeren maar als het gebeurt vallen er (allicht) geen slachtoffers. Dat is vorig jaar nog maar eens gebleken toen een lawine over een Franse piste rolde.

Minstens met twee

Momenteel dus moeten skiërs in de Alpen zeer goed oppassen. Of ze nu in de Oostenrijkse, Italiaanse, Franse, Zwitserse of Duitse Alpen gaan skiën. Overal valt er verse, dus instabiele sneeuw. “Onmogelijk te zeggen wanneer die buiten-piste-gebieden weer veilig zijn. Dat hangt van zoveel af: de hellingsgraad, de hoeveelheid sneeuw, wat er ondertussen in de onderlagen is gebeurd...”

Christophe Coppens raadt daarom aan: “Blijf op de pistes. Als je er toch buiten gaat, meld het dan aan de verantwoordelijken en ga minstens met twee.”