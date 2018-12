Lege glazen flessen naast de glasbol zetten? Het kan je veel geld kosten

Het familiefeest is achter de rug en daar zit je dan, met een tiental lege glazen flessen in de berging. Om er zo snel mogelijk van af te zijn, rijd je naar de glasbol in de buurt. Maar, je bent duidelijk niet de enige met dat idee. De glasbol zit vol en ook ernaast staan een aantal bakken met lege flessen. “Doe vooral niet hetzelfde”, klinkt het bij de gemeenten. “Het kan je een flinke duit kosten.”

Het is een vaak voorkomend straatbeeld tijdens de eindejaarsperiode: alle glasbollen in je gemeente zitten overvol. Zo vol dat sommige mensen hun lege glazen flessen gewoon naast de container droppen.

Kan geen kwaad, zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Wie glazen flessen naast de glasbol laat staan, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) voor sluikstorten. De geldboete kan daarbij oplopen tot 350 euro.

“Indien de glasbol vol is, neem je glas dan weer mee naar huis en verwittig de milieudienst van de gemeente”, schrijft de gemeente Boechout op haar website. “Wie zijn afval toch rond de glasbol achterlaat, riskeert een GAS-boete.”

Ook tientallen andere gemeenten publiceren dezelfde waarschuwing op hun website.

Is er wel nog plaats in de glasbol? Houd er dan rekening mee dat je de glazen flessen niet eender wanneer in de container mag gooien. In de meeste steden en gemeenten mag het niet tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends, om geluidsoverlast te voorkomen.