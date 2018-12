Mee in één minuut: meer wolven op komst, Vlaamse kilometerheffing en lawinegevaar in skigebieden

De bruidegom die afgelopen weekend op zijn eigen trouwfeest in Wielsbeke werd neergestoken, doet in onze krant zijn verhaal . Amper enkele uren nadat het koppel ­officieel was getrouwd, kreeg Bruno een mes in zijn hals. De dader: een van de gasten. "Mijn kersverse vrouw was bijna weduwe", zegt Bruno nu.

Heel wat cadeaus die gisteren en eergisteren onder de kerstboom lagen en werden uitgedeeld, staan nu al te blinken op tweedehandssites. Eén op de acht kerstcadeaus was vorig jaar een miskoop . Dit jaar zal dat niet anders zijn.

De Brusselse kortgedingrechter heeft vandaag beslist dat de zes kinderen van ISIS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden . De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol. “De kans is groot” dat de Belgische staat beroep aantekent tegen dit vonnis, valt in regeringskringen te horen.

In 2019 zullen in Vlaanderen meer wolven rondlopen , voorspellen wolvenkenners woensdag. Niet alleen worden tegen mei de eerste Limburgse welpjes van Naya en August verwacht, vanuit Duitsland zullen nog meer wolven naar Vlaanderen afzakken. Schapenhouders wordt nu al aangeraden hun voorzorgen te nemen.