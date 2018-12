Veertiger opgepakt na dubbele aanrijding met vluchtmisdrijf in Antwerpen

Antwerpen -

In de Antwerpse binnenstad is woensdagnamiddag een 42-jarige man opgepakt nadat hij even voordien twee voetgangers had aangereden en vluchtmisdrijf had gepleegd. Dat zegt de lokale politie. De slachtoffers, een man en een vrouw, raakten zwaargewond maar zouden niet in levensgevaar verkeren.