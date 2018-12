Shoppingcenter ontruimd na meldingen van ‘zeer indringende gasgeur’ in gebouw

Gent - Shopping Gent Zuid is woensdag rond 17.15 uur volledig ontruimd nadat er bij de politie een melding van een zeer indringende gasgeur binnenkwam. Later op de avond werd duidelijk dat het om een mazoutgeur ging die afkomstig was uit een van de kelders.

De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en lieten meteen het hele gebouw ontruimen. De brandweer spreekt van een “zeer indringende gas- of chemische geur” en vond de oorzaak van de geur in de kelders van het shoppingcentrum. Het ging om een mazoutgeur in een van de technische ruimten, op verdieping -4, wellicht door een lek in de stookolietanks. De brandweer gaat nu het nodige doen om de geur weg te krijgen, maar benadrukt dat er geen gevaar is.

Tientallen mensen staan op het Woodrow Wilsonplein voor de gesloten deuren van het shoppingcenter. Het shoppingcenter zal woensdag niet meer open gaan, want het hele gebouw moet geventileerd worden om de geur weg te krijgen.

Wagens die geparkeerd staan onder het plein in Parking Gent Zuid mogen wel nog uit de parking, maar nieuwe wagens mogen de parkeergarage momenteel niet binnen.

Shoppingcenter Gent Zuid wordt ontruimd door een melding van een gasgeur. De brandweer zoekt op dit moment naar de oorzaak. Meer info volgt. — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) December 26, 2018

Foto: cma