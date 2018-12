Wie maandag “waterbenzine” tankte bij Texaco Groot-Bijgaarden wordt vergoed

Aan het Texaco-tankstation aan de E40 in Groot-Bijgaarden tankten maandagmorgen verschillende automobilisten benzine met water in. Ze stonden na een paar honderd meter in panne. Het station koppelde de pomp meteen af.

“We zijn nog aan het onderzoeken hoe het water in de tank is geraakt”, zegt Texaco-woordvoerder Koen Vroman. “Komt het door de hevige regenval kort voordien? Is er een scheurtje in de tank? Onze diensten zijn het aan het uitzoeken. Maar, water in een tank is zeer uitzonderlijk.”

Gedupeerde chauffeurs hadden maandag meteen door dat er iets fout was met de Euro 95 in het Texaco-station in Groot-Bijgaarden. Ver konden ze niet meer rijden richting Gent. Bijna meteen liep hun motor vast. De gedupeerde klanten gingen dat direct melden in het station, waar de uitbater de Euro 95-pomp meteen afschakelde.

“Bijna direct na de eerste meldingen konden we ingrijpen’, zegt Koen Vroman. “Daardoor zijn slechts een paar automobilisten gedupeerd.”

Helemaal leegpompen

“Dat de wagens bijna meteen stil vielen, duidt erop dat er toch wel veel water in de Euro 95-benzine was”, zegt Mark Pecquer, docent autotechniek aan de Thomas Moore-hogeschool. “Je valt pas stil wanneer er meer dan drie procent water in de brandstof zit.”

Pecquer spreekt van een geluk met een ongeluk. “Water in diesel is erger want dan treedt er meteen corrosie op in het hogedruksysteem van de motor en dat dan moet vervangen worden. Bij benzinevoertuigen is het euvel meestal verholpen door de tank leeg te pompen en weer goede benzine te tanken.”

Schade vergoed

Chauffeurs die de slechte Euro 95 tankten in Groot-Bijgaarden zullen worden vergoed. Dat belooft Koen Vroman van Texaco. “Wie een tankbewijs van maandagmorgen kan voorleggen en een bewijs van de herstelkosten, betalen we zeker terug. Gedupeerden nemen best contact op met het Texaco-tankstation in Groot-Bijgaarden, dat zal toelichten wat er allemaal moet gebeuren.”