Dennis Praet ziet hoe veteraan Fabio Quagliarella (alweer) een wereldgoal scoort: "Mister Dreamgoal"

Dennis Praet heeft woensdag met Sampdoria op de achttiende speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van rode lantaarn Chievo. De voormalige Gouden Schoen startte in de basis en werd kort voor affluiten gewisseld voor Jakub Jankto. De thuisdoelpunten kwamen op naam van Fabio Quagliarella (47.) en Gaston Ramirez (59.).

Voor de 35-jarige Quagliarella was het al zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en de achtste wedstrijd op rij waarin de Italiaan speelde dat hij ook scoorde. En wat voor een. De ex-spits van onder andere Juventus en Napoli haalde zijn trukendoos boven voor zijn doelpunt tegen Chievo. Enkel Cristiano Ronaldo en Krzysztof Piatek hebben dit seizoen meer gescoord dan Quagliarella.

Mr Dreamgoal Quagliarella now has scored the two nicest goals of the season

8 - Before Fabio #Quagliarella, the last Italian player to score in eight Serie A games in a row was Christian Vieri in 2002. Hunter.#SampdoriaChievo pic.twitter.com/Ldq1FiPWqO