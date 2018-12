Ernstig bedreigde schildpadden weer naar zee gebracht na tsunami Indonesië

Milieuactivisten hebben 15 Karetschildpadden - een bedreigde diersoort - terug naar zee gebracht in de Indonesische provincie Lampung, die door de tsunami van zaterdag waren aangespoeld.

De dieren werden zondag en maandag, in de nasleep van de tsunami die de provincies Lampung en Bantam trof, gevonden. “Een gezamenlijk team van natuurbeschermers, onder wie die van het agentschap voor natuurbehoud van Lampung, hebben de schildpadden en andere wilde dieren die in Perak Beach strandden, geëvacueerd”, zei de woordvoerder van het Indonesische bureau voor rampenbestrijding, Sutopo Purwo Nugroho, woensdag.

Een op sociale media verspreid filmpje toonde hoe reddingswerkers die op zoek waren naar slachtoffers van de tsunami een aantal schildpadden aantroffen die vastzaten in de struiken op het strand van Tanjung Lesung, in de provincie Bantam. Het strand is een populaire plek voor toeristen, en zat vol met vakantiegangers in het lange weekend voor Kerstmis. Het is een van de drie plekken waar de meeste slachtoffers van de tsunami werden gevonden.