Beerschotspeler legt positieve drugstest af tijdens alcoholcontrole

Middenvelder Faysel Kasmi (23) heeft zondag een positieve drugstest afgelegd tijdens een alcoholcontrole in Antwerpen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. De speler van KFCO Beerschot Wilrijk bleek ook te veel gedronken te hebben. Het clubbestuur wenst voorlopig niet te reageren op het nieuws.

De Antwerpse verkeerspolitie hield afgelopen zondag in de vroege uurtjes een alcoholcontrole op de Oude Leeuwenrui in Antwerpen, vlakbij het Schipperskwartier. Eén van de bestuurders die aan de kant werden gezet, is middenvelder Faysel Kasmi van KFCO Beerschot Wilrijk.

Kasmi blies positief en bleek 0,37 mg/l alcohol in zijn bloed te hebben. Een speekseltest wees bovendien uit dat hij drugs had gebruikt. Kasmi werd meegenomen naar het ziekenhuis voor een bloedanalyse, maar die zou hij volgens onze informatie geweigerd hebben.

Het nieuws bereikte pas woensdag het bestuur van de ploeg uit eerste klasse B. Dat wenst voorlopig niet te reageren, maar de kans is groot dat er een ontslag volgt.

In het verleden werd Joachim Van Damme bij KV Mechelen al eens ontslagen na drugsgebruik, maar het verschil met hem is dat Van Damme betrapt werd bij een dopingcontrole en een schorsing van twee jaar kreeg opgelegd. Kasmi is betrapt bij een politiecontrole.

De Antwerpenaar startte zijn voetbalcarrière op jonge leeftijd bij de amateurvereniging Rapid. Nadien kwam hij al snel terecht in de Academie Wadi Degla JMG, een project van toenmalig Lierse-voorzitter Maged Samy om de grootste talenten op te leiden.

Na een veelbelovende start bij Lierse zat de carrière van Kasmi de laatste jaren wat in het slop. Bij de Pallieters was er al sprake van een disciplinair probleem en uitleenbeurten aan Standard en Omonia Nicosia werden geen succes.

Via de krochten van het Ierse voetbal (FC Waterford) kwam hij dit jaar bij Beerschot Wilrijk terecht, maar daar is hij geen eerste keus en kwam hij nog niet verder dan vijf invalbeurten. Hij had nog een contract tot het einde van dit jaar. Dat ging niet verlengd worden.