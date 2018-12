Oef, Wall Street koerst ferm hoger

Beleggers kunnen weer een beetje ademhalen. Halfweg de handelsdag koerst Wall Street dik twee procent en de technologiebeurs Nasdaq zelfs drie procent hoger.

Beleggers beleefden barre tijden, de voorbije twee weken. Wereldwijd gingen de beurzen zwaar onderuit. Dag na dag en steeds sneller. Met maandag het trieste dieptepunt: een extra verlies van twee bijna drie procent voor Wall Street.

Daarop kon Europa - gelukkig - geen vervolg breien want bijna alle Europese beurzen bleven vandaag, tweede Kerstdag, dicht. Dus focuste heel de wereld deze namiddag op Wall Street. Weer een duik of voor het eerst een heropleving?

Dode kat

Halfweg de beursdag gaat Wall Street voor de tweede optie. Een stijging van dik twee procent, waarmee nog niet eens het verlies van de rampzalige maandag is teniet gedaan. Maar goed, de richting is naar boven en daar zaten beleggers al dagen, weken op te wachten. Ook de technologiebeurs Nasdaq zit in de juiste flow: plus 3,5 procent.

Laten we de diepte nu achter ons? Experts durven het niet te zeggen. Ze halen liever een oude beurswijsheid boven: “Watch out for the dead cat bounce” (“Wees op uw hoede voor de weerbots van de dode kat”). Bedoeld wordt: als je een dode kat op de grond gooit, zal die ook weer even opveren en dan toch dood blijven liggen. Misschien is de stijging van vandaag een dead cat bounce.

Morgen Bel 20

Nu is het uitkijken wat de Bel 20 donderdag bij opening zal doen, na anderhalve dag sluiting. Als het herstel zich inzet, zal het een lange rit worden want de Bel 20 is al 20 procent verloren dit jaar.