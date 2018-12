Boxing Day op z’n best: Engelse tweedeklassers strijden om prijs van meeste waanzinnige comeback

In Engeland wordt al jaren een volledige speeldag afgewerkt op Boxing Day, de dag na Kertmis. In de Premier League, maar ook bijvoorbeeld in de Championship. En dat leverde een bijzondere strijd der tweedeklassers op.

Eerst was er de wedstrijd tussen competitieleider Leeds United en Blackburn. De club van trainer Marcelo Bielsa leek af te stevenen op een 1-1-gelijkspel tegen de Rovers, maar die maakten in de 90ste minuut een tweede doelpunt via een vrije trap van Charlie Mulgrew.

Maar Leeds vermeed een vierde nederlaag dit seizoen dankzij topscorer Kemar Roofe. De 25-jarige spits scoorde eerst de gelijkmaker in de 91ste minuut en dan de winning goal in de 94ste minuut. Goed voor een 3-2-zege voor Leeds, dat op de vorige speeldag ook al met die cijfers en dankzij Roofe won op het veld van Aston Villa.

Een geweldige comeback dus van Leeds, maar ook die van Norwich City was er eentje om in te kaderen. De nummer twee uit de Championship stond tot 77ste minuut 0-3 achter tegen Nottingham Forrest. Dan verdween een doelpoging van Mario Vrancic tegen de netten en de aanwezige fans op Carrow Road kregen weer hoop.

Enter: Onel Hernandez. De Cubaanse aanvaller zorgde voor een gigantische climax door in de 94ste en 98ste minuut te scoren voor Norwich. Zo eindigde de partij dus op 3-3.