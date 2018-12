Toerist wordt in Zuid-Afrika door sterke stroming in zee getrokken en verdrinkt

Een Nederlandse toerist is op eerste kerstdag verdronken in het water bij het Zuid-Afrikaanse Wilderness. Dat melden verschillende media uit dat land. De man werd gegrepen door een zogeheten muistroom, die kan mensen de zee intrekken.

Meerdere hulpdiensten rukten volgens de George Herald uit. De man werd uiteindelijk bewusteloos uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Twee andere mensen, vermoedelijk gezinsleden, werden veilig uit het water gehaald.

Volgens de krant ontfermt het ministerie van Toerisme zich over zijn vrouw en twee dochters. Over de identiteit van de man is verder nog niets bekend.

Het lichaam is overgebracht naar de forensisch patholoog. De Zuid-Afrikaanse politie heeft een onderzoek ingesteld.