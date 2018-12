Dit moet u gezien hebben van het woensdagvoetbal: een wereldgoal, de cornervlag KO en een oerdomme penalty

Tweede kerstdag serveerde zes matchen uit de Jupiler Pro League op de feesttafel. Voor wie het op “Boxing Day” te druk had met overschotjes opeten, schuldbewust diëten of cadeautjes op 2dehands.be zetten om alle matchen te bekijken, hebben we de leukste fragmenten op een rijtje gezet.

Gevecht met de cornervlag (zie video bovenaan).

Razvan Marin wou in de tweede helft tegen Charleroi een nonchalante korte corner trappen, maar dat mislukte helemaal toen de Standard-middenvelder domweg de cornervlag in stukken pegelde. Om vervolgens nog eens boos te kijken naar die arme vlag.

Minder goed dan het origineel

STVV kende een droomstart op het veld van Oostende, met een doelpunt van aanvoerder Botaka na amper vier minuten. Halfweg de eerste helft kreeg diezelfde Botaka een gouden kans om de score te verdubbelen toen Milovic een strafschopovertreding beging. De aanvoerder van STVV - die al drie penalty’s omzette dit seizoen - had duidelijk naar de strafschop gezien van Aritz Aduriz. De aanvaller van Athletic Bilbao zette onlangs een elfmeter vanuit stilstand perfect om en de beelden gingen viraal. De kopie van Botaka verliep echter iets minder goed. De spits trapte zwak en in het midden, Oostende-doelman Dutoit kende er geen enkele moeite mee.

Het origineel van Aduriz

Wat een briljante strafschop van Aritz Aduriz! pic.twitter.com/Or0VUQGk2S — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 23 december 2018

Zo word je geen topschutter

Hamdi Harbaoui scoorde dit seizoen al elf goals voor Zulte Waregem, maar dat hadden er eigenlijk twaalf moeten zijn. De Tunesische spits trapte in de blessuretijd tegen KV Kortrijk deze open schietkans pardoes tegen de lat. Een punt had het Essevee niet meer opgeleverd (het stond toen al 4-2), maar Harbaoui ziet Samatta - die wel scoorde - een doelpuntje uitlopen in de topschuttersstand.

Is dat een verdediger?

Bij AA Gent zijn het tegenwoordig vooral de verdedigers die scoren. Tegen Racing Genk deed Dylan Bronn het niet op een hoekschop met het hoofd, maar met een schitterende volley vanop afstand.

Drie punten weggegooid

Cercle kende een frustrerende namiddag tegen Eupen en het verloor met 0-1. Aan inzet nochtans geen gebrek bij de Vereniging. Maar het zat allemaal niet mee. Zoals bij deze al te enthousiaste ingooi van Arnaud Lusamba. Die er op de koop toe ook nog geel aan overhield.

Kaliniwie?

Geen Lovre Kalinic in doel bij AA Gent op bezoek bij Racing Genk. De Kroaat is ondertussen verkast naar Aston Villa en dus mocht Yannick Thoelen proberen om trainer Jess Thorup ervan te overtuigen dat de Buffalo’s tijdens de winterstop geen nieuwe eerste keeper moeten halen. Thoelen slikte twee goals, maar had daarbij weinig boter op het hoofd. Een kwartier voor het einde pakte de Belgische keeper bovendien uit met een sublieme parade op een vrije trap van Pozuelo.

