Trump voor het eerst als president bij Amerikaanse militairen in een oorlogszone: onaangekondigd bezoek aan Irak

Amerikaans president Donald Trump heeft een onverwacht bezoek gebracht aan de VS-troepen in Irak. Dat bevestigt het Witte Huis.

Ook first lady Melania Trump was mee. Het is de eerste keer dat Trump als president oorlogsgebied bezoekt. De twee trokken naar de luchtmachtbasis in Al Asad. Trump nam er onder andere selfies met Amerikaanse militairen. Het koppel bracht zo’n drie uur bij de soldaten door.

Melania en Donald Trump bedankten de militairen ‘voor hun dienst, hun succes en hun opoffering’, en wensten hen een vrolijk kerstfeest. De president voegde eraan toe dat Amerika voorlopig geen plannen heeft om zich uit Irak terug te trekken.

Het ging om een onaangekondigd bezoek. Eerder had Trump wel aangekondigd dat hij binnenkort zou afreizen naar Afghanistan, maar over Irak had hij niets gezegd.

