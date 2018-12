Inter-directeur: “Nainggolan komt zeker niet op de transfermarkt”

“Radja Nainggolan komt absoluut niet op de markt in januari.” Dat heeft Inter-directeur Beppe Marotta woensdagavond gezegd aan Sky Sport Italia. De Marotta spreekt daarmee de geruchten over een mogelijk vertrek van Nainggolan tegen die vandaag in de Gazzetta dello Sport stonden.

Radja Nainggolan volgde woensdagavond de topper tussen Inter Milan en Napoli vanuit de tribune nadat hij disciplinair geschorst werd omdat hij herhaaldelijk te laat op training was verschenen. Volgens de gezaghebbende krant Gazzetta dello Sport denkt Inter Milaan na over een verkoop van de ex-Rode Duivel. De club, eigendom van de Chinees Zhang én benepen door de Financial Fair Play, zou daarbij vooral naar China kijken (lees meer).

“Maar Nainggolan komt absoluut niet op de markt in januari”, vertelde Inter-directeur Beppe Marotta woensdagavond voor de camera van Sky Sport Italia. “We namen de actie om hem disciplinair te schorsen omdat het terecht was, er zijn regels en iedereen die ze breekt moet daarvoor boeten. Maar Radja kwam vanavond naar het stadion om de match te bekijken en dat toont dat hij geeft om het team en de club. Na zijn schorsing is het aan ons om hem te steunen zodat hij zijn beste vorm opnieuw kan halen. Er zijn nu eenmaal dingen die gebeuren in het voetbal, we hoeven hem daarvoor niet in de cel te steken. We hebben actie ondernomen, hij heeft zijn fout toegegeven en nadien kunnen we allemaal verder.”