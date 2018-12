Bree - Een moeder heeft in Bree haar kind om het leven gebracht. Daarna probeerde ze zelfmoord te plegen.

De feiten speelden zich af in een appartement. Meer informatie is er voorlopig niet. Wat de toestand is van de moeder, is momenteel ook niet bekend.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op ­zelfmoord1813.be.