Dierenwelzijn haalt recordaantal dieren weg bij eigenaar: elke dag tien dieren in beslag genomen

Nog nooit heeft Dierenwelzijn zoveel verwaarloosde dieren in beslag genomen als dit jaar. In Mol moesten varkens met een graafmachine uit een bijna metersdiepe laag uitwerpselen weg­getrokken worden. “We zien verschrikkelijke toestanden”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Dierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

Uitgemergelde honden die niet meer kunnen stappen, verwilderde paarden, parkieten die nog nauwelijks pluimen hebben omdat ze zo lang verwaarloosd werden, varkens die met een graafmachine uit een laag uitwerpselen moeten worden getrokken. 2018 is een triest recordjaar voor het aantal inbeslagnames van verwaarloosde dieren.

De teller staat al op 3.257 dieren, en dat zijn nog maar cijfers tot 1 oktober. “Het aantal stijgt omdat er een stijgende aandacht is voor het welzijn van dieren en omdat er strengere straffen staan dan vroeger op dierenverwaarlozing en -mishandeling”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

De grote meerderheid van de inbeslaggenomen dieren zijn honden. Maar ook katten, paarden en vogels worden vaak in de meest verschrikkelijke omstandigheden gevonden. “Wij krijgen elke week vragen van de Inspectie Dierenwelzijn om dieren op te halen”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. “Soms rukken we drie keer per dag uit.”

In Mol moesten onlangs 22 varkens geëvacueerd worden. “Kruisingen van everzwijnen, wolvarkens en vleesvarkens”, zegt Oyen. “De grond waarop ze liepen, was een laag slijk met uitwerpselen, een halve meter tot een meter diep. We konden de dieren niet verdoven, want dan waren ze gestikt in die smurrie. Dus moest er een graafmachine aan te pas komen.”

Maar het centrum heeft deze week ook al schapen, hoenders, vissen, een baardagame (een soort hagedis), een kerkuil en een oehoe opgehaald.

Soms worden die dieren teruggegeven aan de eigenaar. Soms worden ze verkocht of zoekt het asiel een plekje. Als het niet anders kan, krijgen ze een spuitje. “De minister houdt niet bij wat er precies met al die dieren ­gebeurt”, zegt Gwenny De Vroe (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij minister Weyts. “Er zijn meer controles dan vroeger, en dat is positief. Maar er is nog veel werk aan de winkel: er is geen databank van in beslag genomen dieren, en het is veel te onduidelijk wat er precies gebeurt met ze, eens de inspectie ze gered heeft.”

Wie zich herhaaldelijk schuldig maakt aan dierenmishandeling of -verwaarlozing, kan van de rechter een verbod krijgen om nog dieren te houden.

Foto: Tom Palmaers