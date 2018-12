Spectaculaire achtervolging: politie zet grove middelen in om drugssmokkelaars te onderscheppen

De Spaanse politie heeft maandag in Manilva drie mannen kunnen inrekenen die worden verdacht van drugssmokkel. De achtervolging ging weliswaar niet zonder slag of stoot. Op beelden die de politie zelf deelde, valt te zien hoe de ze de boot rammen en tijdens de interventie ook hulp kregen van een helikopter.

Het vaartuig werd rond 12.30 uur opgemerkt. De inzittenden hadden aanvankelijk het plan om met hun lading hasj richting Marokko te trekken, maar dat was buiten de lokale autoriteiten gerekend. Zo botste de politie onder meer met hoge snelheid tegen de speedboot en probeerden ze met een helikopter het trio, twee Marokkanen en een Spanjaard, te onderscheppen.

Na verloop van tijd zagen de mannen geen andere keuze dan zich tot op een strand in Manilva te begeven. De criminelen probeerden nog te voet te ontkomen terwijl ze stenen gooiden naar de agenten, maar dat had weinig zin. Samen met een vierde handlanger die in een vluchtauto zat, werden ze uiteindelijk gearresteerd. In de boot werd nadien een lading brandstof aangetroffen om de drugssmokkel voor te bereiden.

