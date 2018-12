Geen stiekem gedoe meer voor patiënten: “Legaliseer medicinale cannabis voor ALS en epilepsie”

Ruim drie jaar nadat België voor het eerst het gebruik van sprays toeliet, pleit CD&V voor een uitbreiding van het medicinale gebruik van cannabis. Ook mensen met ALS en epilepsie hebben baat bij het middel, dat ze daarom nu nog vaak illegaal moeten aankopen.

De ziekte ALS is net als multiple sclerose een ongeneeslijke aandoening die gepaard gaat met zware pijn en spasmen. In ons land lijden er zo’n duizend patiënten aan. Medicinale cannabis kan die symptomen verlichten, zegt Van Hoof, en zorgt ook voor meer eetlust en een betere nachtrust. “Daarover bestaat intussen afdoende wetenschappelijk bewijs. Om het leefbaar te houden gebruiken veel ALS-patiënt nu al cannabisolie, die ze in het buitenland halen. Maar bij ons is de olie verboden, dus ook de import is illegaal. Bovendien is er nu amper controle op de samenstelling.”

Concreet stelt CD&V een dubbele uitbreiding voor. Enerzijds een legalisering van cannabisolie (of CBD-olie), met name voor mensen met multiple sclerose (MS) en ALS, en voor kinderen met een specifieke vorm van epilepsie. “De olie (waarbij je druppels inslikt, nvdr.) is voor sommige patiënten makkelijker in gebruik en heeft bovendien het voordeel dat ze op maat gemaakt kan worden. De ideale samenstelling verschilt immers per aandoening.” Daarnaast wil de partij ook een toelating voor ALS-patiënten om Sativex te gebruiken. Dat is een mondspray die sinds 2015 onder strikte voorwaarden legaal is voor wie MS heeft.

Van Hoof benadrukt dat CD&V geen voorstander is van de legalisering van het recreatieve gebruik van cannabis. De spray en de olie bevatten maar een paar procent THC, de stof die een roes opwekt en verslavend is. “Bovendien kan medisch gebruik voor ons alleen als patiënten niet of onvoldoende gebaat zijn bij andere middelen.”

Geen wondermiddel

De Belgische ALS Liga is erg tevreden met de resolutie. “De traditionele pijnstillers helpen niet”, zegt Evy Reviers. “Er is dus echt nood aan een alternatief.” In Nederland is medicinale cannabis al sinds 2003 te verkrijgen op voorschrift. De apotheker maakt de producten er gewoon zelf.

Ook de Epilepsie Liga vraagt dringend meer soepelheid. “Vooral bij het syndroom van Dravet zijn de voordelen goed aangetoond”, zegt voorzitter en neuroloog Paul Boon. “Dat is een vorm die kinderen treft, waarvan de aanvallen moeilijk controleerbaar zijn.” Al waarschuwt Boon voor overdreven enthousiasme. “Het is geen wondermiddel dat bij iedereen aanslaat of alle symptomen wegneemt.”

Eigen kweek

De resolutie van CD&V wordt in januari ingediend, maar dat betekent niet dat de uitbreiding er meteen komt. De partij vraagt dat de overheid investeert in onderzoek naar medische cannabis, en CBD-olie erkent en vergunt als geneesmiddel. Maar het initiatief ligt bij de producenten die al langer een aanvraag kunnen indienen daarvoor, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Zij werkt aan een wettelijke regeling die het kweken van cannabis voor medisch gebruik toelaat. Een Limburgse start-up wil daar in 2019 mee beginnen. Ook wijst De Block erop dat artsen de therapeutische vrijheid hebben om Sativex ook voor te schrijven voor andere ziekten dan MS, weliswaar zonder terugbetaling.

