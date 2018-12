In een flatgebouw in Bree heeft een gescheiden moeder van 27 haar zes jaar oude kind om het leven gebracht. Ze probeerde daarna ook zelfmoord te plegen. Het is niet duidelijk wat de vrouw tot het vreselijke drama gebracht heeft.

“Ze was zo goed voor haar zoontje. Dat kereltje kreeg álles.” De bovenburen van de vrouw van 27 uit Bree waren gisteren met verstomming geslagen om wat zich had afgespeeld in een appartement in de Millenstraat ...