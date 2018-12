Probleempje als Anderlecht uiteindelijk top zes niet haalt: fans hebben al betaald voor Play-off 1

Anderlecht balanceert op de rand van de top zes. Maar toen RSCA de prijs voor zijn abonnementen berekende, was dat wel inclusief deelname aan Play-off 1. Alle Brusselse abonnees betaalden dus al voor toppers tegen Club Brugge, Genk en co. Stel u nu even voor dat Play-off 1 wordt gemist. Gaat paars-wit zijn abonnees dan een stuk terugbetalen?

Anderlecht dat naast Play-off 1 grijpt: niemand kon het zich de voorbije zomer voorstellen, maar nu is het niet meer ondenkbaar. De recente 1 op 15 in de competitie is desastreus. Niets is nog zeker.

Toch is er nog één geluk: de voorbije jaren gaf paars-wit bij de verkoop altijd aan dat het om abonnementen ging voor de reguliere competitie+Play-off 1. Dit seizoen sprak men over de reguliere competitie+play-offs. Onbewust – mede door het nieuwe ticketingsysteem – maar er werd dus niet meer exact gestipuleerd om welke nacompetitie het gaat. Dat kan straks ruimte ­geven om te discussiëren.

Toch werd de prijs van de abonnementen wel degelijk berekend op basis van deelname aan Play-off 1. Zo kost het duurste abonnement in het Astridpark – niet-vip – 600 euro voor een heel jaar. Daarbij ging men uit van 30 euro per wedstrijd: vijftien thuiswedstrijden in de reguliere competitie en vijf in Play-off 1. Maar voor wedstrijden tegen pakweg Eupen of Moeskroen in Play-off 2 kun je toch geen 30 euro vragen?

Als Anderlecht na 30 speeldagen effectief in Play-off 2 zou terechtkomen, dan zal het wellicht een geste moeten doen naar zijn abonnees. Zomaar een stuk terugbetalen, lijkt echter geen optie. Wat wel kan, is dat de club dan bij iedere fan een bedrag stort op de cashless payment-kaart, waarmee ze drank en eten kunnen kopen in het stadion, of hen korting geeft voor het volgende seizoen.