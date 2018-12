CLUBNIEUWS. AA Gent onderhandelt over Kaminski, publiekslieveling Antwerp sluit vertrek niet uit

Voor twaalf van de zestien eersteklassers is gisteren de winterstop officieel begonnen. En dus kunnen de clubmanagers zich intensief gaan bezighouden met de wintertransferperiode. AA Gent en KV Kortrijk onderhandelen over Kaminksi, De Sutter lonkt naar KV Oostende en bij Antwerp sluit publiekslieveling Hairemans een vertrek niet uit.

AA GENT en KV KORTRIJK. Onderhandelingen over Kaminski

AA Gent heeft opnieuw zijn zinnen gezet op doelman Thomas Kaminski, waarvoor het afgelopen zomer al naar KV Kortrijk belde. Toen plakte Kortrijk nog een niet te onderhandelen prijs van 5 miljoen euro op het hoofd van de keeper die in de jeugd bij AA Gent zat, maar nu is er een realistische kans dat de transfer rondkomt voor een haalbaar bedrag. Gezien hij nog slechts anderhalf jaar contract heeft, is het voor KV Kortrijk de mercato waarin het een sterke hand heeft om te onderhandelen. Er ­lopen al ­gesprekken tussen Gent en Kortrijk, maar het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel nog te groot. Kortrijk is wel bereid om Kaminski te laten gaan als er een toereikend bod komt, want met Sébastien Bruzzese heeft de club nog een keeper in de rangen die als titularis kan fungeren.

De 26-jarige Kaminski voelt zich alleszins klaar om een stap hogerop te zetten. “Ik weet dat Gent en Kortrijk gebabbeld hebben”, bevestigt hij. “En Matthias Leterme heeft me in de zomer beloofd dat als er in januari iets concreets kwam, ze niet gingen dwarsliggen en me zouden laten gaan. Ik hoop dus dat hij die belofte zal nakomen. Een club als Gent is zeker een stap vooruit.” Bij AA Gent vangt Yannick Thoelen momenteel het vertrek van Lovre Kalinic naar Aston Villa op. Colin Coosemans toont goede ­zaken op training, maar het keeperstrauma van ruim twee jaar geleden zit nog vers in het geheugen. Gent wil geen risico’s nemen.

KV OOSTENDE. De Sutter wellicht mee op stage

De kans is groot dat Tom De Sutter straks met KV Oostende op winterstage trekt naar Spanje. De aanvaller onderhoudt er al sinds midden november zijn conditie en speelde zelf al enkele wedstrijden met de beloften.

“Het gaat fysiek goed. Competitieritme moet nog komen, maar qua conditie zit ik al op het niveau van een kernspeler”, aldus De Sutter. “De komende dagen zit ik normaal gezien samen met de clubleiding voor een gesprek, maar ik ontvang positieve signalen.” Navraag leert dat De Sutter hoogstwaarschijnlijk meegenomen wordt op stage om daar de clubdirectie finaal over de streep te trekken.

CLUB BRUGGE. Vormer en Denswil zijn terug, Amrabat valt uit

Club Brugge-trainer Ivan Leko ­recupereert vanavond Ruud Vormer en Stefano Denswil, beiden nog geschorst tegen Antwerp. Zij worden opnieuw in de basis verwacht. Rits wordt mogelijk geslachtofferd voor Vormer als Leko opnieuw in een 3-5-2 speelt. Amrabat ontbreekt, hij is licht geblesseerd. Dennis, die het sinds zondag rustig aan deed nadat hij een trap op de dij had gekregen, zit wel in de selectie. Hij kan in principe gewoon spelen.

WAASLAND-BEVEREN. Historische 12 op 12 lonkt

Waasland-Beveren leeft op een roze wolk na een knappe negen op negen in de competitie. Vanavond kan het op het veld van Anderlecht zelfs een historische twaalf op twaalf boeken, de eerste uit de prille geschiedenis van de Oost-Vlaamse fusieclub. De laatste keer dat ze daar op de Freethiel in slaagden, was in 2003, vijftien jaar geleden dus. Het toenmalige KSK Beveren won toen in november/december achtereenvolgens tegen KRC Genk (3-1), Cercle Brugge (0-4), La Louvière (1-0) en Antwerp (0-3).

ANTWERP. Geoffry Hairemans sluit een vertrek niet uit

Het is niet zo zeker of Geoffry Hairemans na Nieuwjaar nog wel bij Antwerp speelt. Er kwam deze maand al een formele vraag van een andere club – niet Zulte Waregem –, maar Antwerp stuurde die wandelen. Hairemans heeft nog een contract tot 2021 en mag (voorlopig) niet vertrekken. Toch sluit de middenvelder een transfer niet uit. “Ik wil gewoon spelen en belangrijk zijn”, zegt hij. “Ik heb in mijn carrière al vaak genoeg op de bank gezeten. Dat wil ik niet opnieuw meemaken. Ik wil in de ploeg staan. Als dat hier kan, des te beter. Maar als dat elders is, dan is dat ook zo.”