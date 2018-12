Matchwinnaar Mpoku trapt stevig na naar Charleroi: “Ze oogsten wat ze gezaaid hebben”

Zo goed als hij was op het veld, zo mogelijk nog beter was hij ernaast. Paul-José Mpoku (26) trapte Standard steviger op de vierde plek, en liet het niet na om na de wedstrijd enkele stevige prikken uit te delen aan het adres van Charleroi. Maar de winnaar heeft altijd gelijk.

“Charleroi is een rugbyploeg.” Het was maar één van de oneliners die Paul-José Mpoku lanceerde na de 0-0 uit de heenmatch tussen Standard en Charleroi. Het was een potige wedstrijd, net als gisteren, toen er dertien gele kaarten vielen, waarvan tien stuks in het laatste halfuur. Toen Mpoku vlak na het laatste fluitsignaal zijn relaas deed, stroomde de adrenaline dan ook nog volop door zijn lichaam.

Foto: Photo News

Foto: BELGA

“Wij zijn Standard en we zijn de nummer 1 van Wallonië”, begon Mpoku zelfs alvorens er een vraag was gesteld. “We kennen Charleroi. Ze provoceren graag, ze maken graag fouten. En vandaag heb ik dat ook gedaan. Ze pakten ons keihard aan. Maar kijk, ze oogsten wat ze hebben gezaaid. Ik stond even neus aan neus met Mazzu, maar daar was niets aan. Ik heb Mazzu graag, hij heeft een beetje de Standard-mentaliteit.” Een uitspraak die gevoelig ligt in Charleroi, want deze week gaf de Charleroi-coach nog toe dat Standard hem al drie keer had gecontacteerd om trainer bij de Rouches te worden.