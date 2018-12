Vlak voor deadline dan toch witte rook: N-VA'er steunt coalitie Open VLD en Samen

Ninove - Ninove zal het nieuwe jaar dan toch ingaan met een nieuwe bestuursmeerderheid. Nipt voor de deadline ondertekende N-VA'er Joost Arents gisteravond de voordrachtsakte samen met Open VLD en Samen.

N-VA'er Joost Arents heeft gisteravond, nipt voor het verstrijken van de deadline om kandidaat-schepenen voor te dragen via een akte vóór de installatievergadering op 3 januari, een coalitieakkoord ondertekend met Open VLD en Samen. Arents is N-VA-fractieleider, was lijsttrekker bij de verkiezingen in oktober en wist met 643 voorkeurstemmen één van de twee zetels voor N-VA binnen te halen.

Het werd al snel duidelijk dat N-VA de sleutel in handen had om een coalitie te vormen, maar de partij gaf onmiddellijk na de teleurstellende verkiezingsuitslag aan voor de oppositie te kiezen. “Ik wou niet langer aan de zijlijn blijven staan terwijl Ninove al maandenlang in een politiek uitzichtloze situatie was beland en dat nog maanden zou blijven”, verduidelijkt Arents nu. “De kosten zouden snel kunnen oplopen, wat neerkomt op verspilling van belastinggeld en vertraging in de aanpak van de problemen die terecht werden aangekaart door de kiezers. Mijn voorkeur ging uit naar een alternatief voor een extreemrechts bestuur.”

Ook N-VA'ers Kurt Van den Driessche en Marc Ost waren betrokken bij de gesprekken over de startnota, met als centrale leid­raad investeren. “De grootste uitdaging zal zijn om constructieve, ambitieuze, maar ook realistische oplossingen te vinden om de problemen aan te pakken”, klinkt het.

“Niet gedragen door onze partij”

Binnen zijn partij N-VA wordt de keuze van Arents alvast niet in dank afgenomen. “Ik distantieer mij volledig van de beslissing die onze lijsttrekker geheel op eigen houtje heeft genomen. Dit besluit wordt niet gedragen door onze partij”, reageert N-VA-verkozene Karolien De Roose. “Onze partij zal zich hier de komende dagen over beraden. Wat gaat nationaal hiermee doen? Hier is zeker het laatste nog niet over gezegd. Ik zal op 3 januari zweren de verplichtingen van mijn mandaat als oppositieraadslid na te komen en mijn werk zo goed mogelijk te doen.”

Vastberaden

“Schandalig, puur postjespakkerij”, reageert Guy D'haeseleer, die met Forza Ninove 40 procent van de stemmen behaalde. “Arents is erin geslaagd om tijdens zijn fractieleiderschap van zes mandaten er nog twee over te houden en tijdens de verkiezingen de helft van zijn stemmen te verliezen. Hij was de man van ‘een andere koers’, maar zal nu de linkse coalitie depanneren. Dat is ongehoord en een slag in het gezicht van de Ninovieters, de Vlaamsgezinde kiezers en de democratie in onze stad.”

Maar D'haeseleer blijft strijdvaardig. “Ik geef niet op. Deze postjespakkerij geeft me de kracht om erin te vliegen en in 2024 voor de absolute meerderheid te gaan.”