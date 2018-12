Ancelotti woedend om negeren apengeluiden tegenover Koulibaly: “Volgende keer stappen we gewoon van het veld”

Carlo Ancelotti vindt dat de grens in de Italiaanse voetbalstadions qua racisme is bereikt. Dat zei de trainer van Napoli woensdag na de nederlaag van zijn ploeg bij Inter Milaan (1-0). Verdediger Kalidou Koulibaly (Ex-Racing Genk) werd in Milaan meerdere keren geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune.