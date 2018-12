Ook stevig herstel voor Nikkei

De aandelenbeurs in Japan liet donderdag een stevig herstel zien. Beleggers trokken zich op aan de spectaculaire heropleving op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex de grootste puntenstijging tijdens een handelssessie ooit liet zien. Het herstel volgde na de slechtste kerstavond op de beurs in New York ooit. De zorgen over de Amerikaanse economie namen af door sterke cijfers over de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten tijdens de feestdagen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio dikte 3,9 procent aan en eindigde op 20.077,62 punten. Japanse oliebedrijven zaten in de lift na het uitzonderlijke herstel van de olieprijzen, die een dag eerder rond 10 procent stegen. Inpex kreeg er ruim 4 procent bij en Japan Petroleum Exploration steeg 6,1 procent. IT-bedrijf Cybozu maakte een koerssprong van 11,1 procent na een verhoging van de winstverwachting.

Op de andere beurzen in het Verre Oosten bleven de koersuitslagen wat beperkter. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na de kerstdagen, noteerde de Hang Seng-index 0,4 procent lager. In Sydney, waar de beurs dinsdag en woensdag ook gesloten was vanwege Kerstmis, eindigde de All Ordinaries met een winst van 1,9 procent. De beurs in Shanghai, die tijdens Kerstmis wel open was, daalde 0,1 procent en de Kospi in Seoul zakte 0,2 procent.