De vader van Vincent Kompany vindt zichzelf een “mini Obama’’: “Mijn naam zal later in kruiswoordraadsels staan”

Ganshoren - Pierre Kompany (71), vader van Rode Duivel Vincent Kompany, ergert zich in een interview met de Franstalige krant La Capitale een beetje aan de vraag of hij niet vooral dankzij zijn beroemde zoon de eerste zwart-Afrikaanse burgemeester van België is geworden. Vincent zelf doet volgens hem gelukkig niet mee aan dat soort makkelijke en goedkope verhalen.

“Vincent heeft zijn eerste fopspeen niet zelf gekocht toen hij baby was. Hij kon niet vanzelf zijn eerste stapjes zetten. Toen hij koorts had, kon hij zichzelf niet verzorgen. Hij heeft een vader en moeder gehad die er voor hem waren. Vincent was ook nog niet beroemd toen ik op het Internationale Uitvinderssalon in Genève twee gouden medailles won. Vincent is nadien geworden wie hij is, en ik heb daaraan een stuk meegeholpen. Ik heb nog zijn eerste contract bij Anderlecht mee onderhandeld.”

Pierre Kompany haalde in oktober met zijn lijst ProGanshoren (cdH/CD&V en onafhankelijken) een schitterend verkiezingsresultaat. Hij kon een meerderheid vormen en legde intussen ook al de eed af als burgemeester. Die plechtigheid werd overigens bijgewoond door zijn fiere zoon Vincent en de andere familieleden.

Foto: BELGA

Als eerste zwarte burgemeester van België haalde Pierre Kompany zelfs de New York Times en daar is hij best trots op. Op de opmerking dat hij ook wel vergeleken wordt met Barack Obama, zegt hij : “Een mini Obama, zeer mini. Maar dat ik de eerste zwarte burgemeester van België ben, is wel een feit. Mijn naam zal later in kruiswoordraadsels staan.”