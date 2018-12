Schepenkwestie blijft Gentse liberalen verdelen, Gwendolyn Rutten reageert scherp: “Publieke aanvallen dienen partij niet”

Gent - In Gent blijft de nieuwe bestuursploeg van toekomstig burgemeester Mathias De Clercq de gemoederen verhitten. De liberalen zijn misnoegd over de aanstelling van Sami Souguir in plaats van collega Christophe Peeters, die al ruim 18 jaar schepen is in Gent. De partijvoorzitter stapte intussen al op, maar De Clercq lijkt niet van plan te zwichten. Het probleem is intussen op het bureau van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten beland. “Publieke aanvallen dienen de partij niet”, reageert ze.

Op 15 december vielen heel wat monden open toen bekendraakte dat Christophe Peeters, die al sinds 2000 schepen is in Gent, zijn ambt zou kwijtraken aan partijgenoot Sami Souguir. Peeters, momenteel nog bevoegd voor Financiën, Feesten en Middenstand, kreeg nochtans dubbel zoveel voorkeurstemmen als Souguir en staat erom bekend enorm veel dossierkennis te hebben. Heel wat van zijn collega’s reageerden dan ook erg misnoegd. Vooral de wijze waarop Souguir werd verkozen, stootte hen voor de borst. Door die ontevredenheid binnen de eigen partij, stapte Mick Daman al op als Gentse Open VLD-voorzitter. Maar daar bleef het niet bij.

Foto: DVH

Open brief

Nu toekomstig burgemeester Mathias De Clercq zijn nieuwe bestuursploeg officieel heeft voorgesteld, wel degelijk met Souguir als schepen in plaats van Peeters, is het hek helemaal van de dam in Gent. Alle nog levende voormalige oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open VLD Gent (op Fientje Moerman na, die haar onafhankelijkheid als rechter in het grondwettelijk hof moet bewaren) schreven samen een brief aan partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en aan De Clercq om hun ongenoegen te uiten.

Hun eis is duidelijk: Christophe Peeters moet schepen worden in plaats van de aangestelde Sami Souguir. Ze menen dat Sami “op basis van een foute en misleidende procedure” gestemd werd door het bestuur. “Aangezien M. Daman openbaar schuldig pleit en ontslag heeft genomen, betekent deze expliciete schuldbekentenis tevens dat de partijvoordracht onregelmatig is. Vermits de procedure onregelmatig was, is ook het resultaat zo en kan er geen gevolg aan worden gegeven”, klinkt het. Nog volgens de briefschrijvers ziet Sami zijn fout in, en moet zijn voordracht dus worden ingetrokken.

Volgens Erwin Devriendt, gewezen OCMW-voorzitter in Gent, probeert Rutten het probleem wel degelijk op te lossen. “Maar omdat De Clercq het been stijf houdt, is het duidelijk dat zij het niet kan doorbreken,” zegt Devriendt aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. “‘Judas De Clercq’ handhaaft zijn strategie, waardoor het duidelijk is dat hij in het spel blijft zitten.”

“Publieke aanvallen dienen partij niet”

Rutten reageerde intussen op de kwestie via Twitter. “Pal achter Mathias De Clercq”, klinkt het. “Publieke aanvallen dienen de partij, de Gentenaars en het algemeen belang niet.”

Pal achter @MathiasDeClercq. Publieke aanvallen dienen de partij, de Gentenaars en het algemeen belang niet. #Gent — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) December 26, 2018

De wrevel binnen de Gentse partij zou intussen leiden tot het indienen van een klacht bij de statutaire commissie. Die moet dan onderzoeken of de aanstelling van Souguir correct verlopen is. Sofie Bracke, huidig schepen voor Open VLD Gent, verzekerde eerder dat de aanstelling wel correct is verlopen. “We moeten de bladzijde omslaan en niet blijven meegaan in de verscheurdheid”, klonk het.