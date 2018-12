Twee gewonden bij ontploffing aan kerk in Athene

Bij een ontploffing de buurt van een kerk in Athene zijn een politieagent en een bediende van de kerk lichtgewond geraakt bij een ontploffing. Dat meldt de politie.

De klerk merkte een verdacht pakket op bij een zijingang van de kerk in de luxueuze wijk Kolonaki en verwittigde de politie. Het tuig ontplofte op het moment dat de politie arriveerde. Zowel de agent als de klerk raakte gewond, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

In Griekenland vinden wel vaker aanslagen plaats tegen openbare instellingen, radio- en televisiezenders, banken of diplomatieke instellingen, die worden toegeschreven aan extreemlinkse bewegingen of anarchisten. Tien dagen geleden ontplofte nog een zelfgemaakte bom voor de redactiegebouwen van mediagroep Skaï. De ontploffing veroorzaakte veel schade.

De explosie van donderdag werd (nog) niet opgeëist.