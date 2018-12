Dakloze jongeman (20) mag tot januari in hotel blijven

De 20-jarige dakloze die tijdens de kerstdagen onderdak heeft gekregen in een hotel in het Nederlandse Groningen, mag daar tot en met 1 januari blijven.

De jongeman raakte enigszins bekend toen een foto opdook op sociale media. Joram Krol fotografeerde de dakloze jongen ruim een week geleden in een stationshal. In de hoek, tegen een muur liggend, een glinsterende kerstboom op de achtergrond. Een schril contrast.

De jongen bleek al 22 weken door Groningen te zwerven, zo schrijft RTV Noord. Een eigenaar van een restaurant, waar onlangs 30 daklozen een lunch kregen, wou meer voor hem doen. Omdat hij ook assistent-manager van een hotel is, vroeg hij toestemming aan zijn baas om de jongen tijdelijk onderdak te geven in een van de kamers.

Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de kerstdagen mocht de jongen kosteloos slapen en aanschuiven bij het ontbijt en het avondbuffet in het hotel.

Na kerst moest hij normaal “gewoon” weer de straat op, maar Stichting Straatwijs heeft nu laten weten dat de jongen tot en met de jaarwisseling onderdak krijgt in het hotel. “Daarna hopen we dat de professionele hulpverlening weer op gang is gekomen”, schrijft de stichting.

Het hotel lijkt niet op zoek naar goedkope publiciteit: het wil zelfs niet bij naam worden genoemd. “Het gaat om die jongen”, klinkt het daar. De berichtgeving heeft er de afgelopen dagen bovendien voor gezorgd dat veel mensen hebben gedoneerd.