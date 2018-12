Forza Ninove-kopman Guy D’Haeseleer haalt zwaar uit naar N-VA-“verrader”: “Een slag in het gezicht van een groot deel van de kiezers”

Ninove - Guy D’haeseleer, lijsttrekker van het extreemrechtse Forza Ninove, is niet te spreken over het feit dat er in de Oost-Vlaamse gemeente een coalitie is gevormd zonder zijn partij. Vooral N-VA-gemeenteraadslid Joost Arents, die de nieuwe coalitie tegen de wil van zijn partij een meerderheid bezorgde, moet het ontgelden. “Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezer in het bijzonder”, klinkt het op Facebook.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dreigde in Ninove de onbestuurbaarheid: Forza Ninove van Guy D’haeseleer, die voor Vlaams Belang in het Vlaams Parlement zetelt, had er met 15 zetels 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Enkel een coalitie van alle andere partijen kon een alternatieve meerderheid op de been brengen, maar N-VA liet door de slechte verkiezingsresultaten weten te kiezen voor de oppositie. De impasse was compleet.

Maar N-VA’er Joost Arents tekende gisteravond, net voor het verstrijken van de deadline om kandidaat-schepenen voor te dragen en tegen de wil van zijn partij in, een coalitieakkoord met Open VLD en Samen. Door de steun van Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch een nipte meerderheid van 17 van de 33 zetels.

D’Haeseleer: “Een zwarte dag voor de democratie”

Tot woede van D’Haeseleer, die op Facebook fors uithaalt: “De maskers vallen af. N-VA’er Joost Arents depanneert linkse coalitie in Ninove. Hoe hypocriet kan men zijn. Deze man, die erin slaagde om tijdens zijn “fractieleiderschap” het aantal N-VA-mandatarissen te herleiden van 6 naar 2; wiens volgende krachttoer was om het stemmenaantal van zijn partij te halveren bij de laatste verkiezingen, en hierdoor 3 van de 5 gemeenteraadszetels verloor; deze man slaagt er nu dus in om al zijn “principes” te verloochenen en te kiezen voor het postje. Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezers in het bijzonder. Ik hoop dat hij het lef heeft om 6 jaar te blijven zetelen. Deze laffe houding geeft me de moed om er vanaf 3 januari in te vliegen, samen met mijn 15-koppige fractie. Op naar de volstrekte meerderheid in 2024! Wij rekenen op u!”

In een reactie bij VRT NWS haalt D’Haeseleer ook uit naar de nationale partijleiding van N-VA: “Die partij zou tegen het cordon sanitaire zijn, maar in de praktijk past men het wel gewoon toe. Het is een traditionele partij geworden, waar principes en idealisme van geen tel meer zijn, maar waar men alleen maar kiest voor de macht. Dit is een zwarte dag voor de democratie in het algemeen en voor de stad in het bijzonder.”

‘Mars voor Ninove’

Dries Van Langenhove, van de extreemrechtse studentengroepering Schild & Vrienden, riep via Facebook al op tot een ‘Mars voor Ninove’ op 3 januari, als steunbetuiging aan Forza Ninove. Tot tevredenheid van D’Haeseleer. “Ik ga met hem contact opnemen. Ik verleen uiteraard mijn volledige medewerking aan die mars.”