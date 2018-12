Bel20 opent met bescheiden winst

De Brusselse beurs is donderdag met een weinig opvallende winst geopend. De Bel20-index klom meteen zowat 1 procent hoger, maar rond 9.30 uur was die winst al afgezwakt tot 0,5 procent. Ook andere Europese beurzen volgen de felle winst van Wall Street niet.

Woensdagavond had de Dow Jones in de VS een spectaculaire heropleving gekend, door 4,98 procent aan te dikken. De winst van 1.086,25 punten was meteen ook de grootste puntenstijging die de Amerikaanse index ooit liet optekenen.

In de nasleep daarvan gaat de Belgische beursindex hoger, al ligt die winst voorlopig dus nog een pak lager dan in de VS. Ook de andere Europese beurzen volgen de felle winst van Wall Street niet onmiddellijk. In Nederland staat de AEX ongeveer 1,3 procent hoger. En ook winst van de toonaangevende indexen in Frankrijk (+1,1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+0,2 procent) blijft relatief beperkt. De Duitse DAX-index staat zelfs 0,2 procent in het rood.